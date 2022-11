Unbekannte brechen in mehrere Kellerräume in Karlsruhe ein

Zu mehreren Einbrüchen ist es in den vergangenen Tagen in Karlsruhe gekommen. Die unbekannten Einbrecher hatten es hierbei offenbar auf Kellerräume abgesehen.

Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen Zugang zu mehreren Kellerräumen in Karlsruhe verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Diebe hochwertige Gegenstände.

In der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 14.30 Uhr, drangen die Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Henriette-Obermüller-Straße. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände unter anderem ein E-Bike. Der Schaden beträgt rund 3.500 Euro.

Ebenfalls kam es im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, zu einem Kellereinbruch in der Killisfeldstraße. Dort verschafften sich die Diebe auf unbekannte Weise Zugang zu den Kellerräumlichkeiten und erbeuteten unter anderem einen E-Scooter. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.