Unbekannte brechen in Wohnung in Karlsruhe ein: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Einbruch in der Zähringerstraße am Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Bislang Unbekannte haben ich am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 12.45 und 16 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Zähringerstraße in Karlsruhe verschafft. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Diebe zunächst in ein Apartment im ersten Obergeschoss zu gelangen. Nachdem dies erfolglos blieb, hebelten sie die Tür zur Wohnung im zweiten Obergeschoss auf. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Polizei sucht Zeugen

Wer Angaben zu den Tätern oder zum Sachverhalt machen kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter (0 72 1) 6 66 - 3 31 1 in Verbindung zu setzen.