Unbekannte brechen in Wohnung in Karlsruher Südstadt ein

Unbekannte sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Südstadt eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 20.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße in der Karlsruher Südstadt eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter in die im vierten Stockwerk gelegene Wohnung und durchwühlten sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.