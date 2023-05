Unbekannte brechen mehrfach im Karlsruher Stadtgebiet ein

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende im Karlsruher Stadtgebiet in eine Praxis, eine Firma und in eine Wohnung eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen vermutlich über eine gewaltsam geöffnete Kellertür Zutritt in das Treppenhaus eines Firmenanwesens in der Knielinger Egon-Eiermann-Allee. Anschließend drangen die Täter in die Praxis sowie in die Elektrofirma ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Diebe stahlen aus der Praxis Bargeld im geschätzten dreistelligen Bereich aus einer Geldkassette. Der Diebstahlsschaden aus der Firma ist unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Ein unbekannter Täter versuchte in ein Wohnhaus in der Durmersheimer Straße in Grünwinkel einzubrechen. Ein Zeuge wurde durch die lauten Geräusche aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Polizei konnte einen verdächtigen Mann feststellen. Ob es sich hier um den Einbrecher handelt, wird ermittelt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (07 21) 6 66 36 11 zu melden.