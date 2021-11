Unbekannte klauen 16 Armbanduhren und Bargeld aus Wohnung

Am Sonntagabend haben sich unbekannte Täter in Karlsruhe Durlach Zugang zu einer Wohnung verschafft. Die Ermittlungen dauern noch an.

Bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr Zugang zu einer Wohnung in Durlach verschafft und insgesamt 16 Herrenarmbanduhren sowie Bargeld in Höhe von circa 500 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, sind die Einbrecher über den Balkon in die Wohnung eingestiegen, indem sie das Küchenfenster aushebelten.

Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an.