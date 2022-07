Unbekannte klauen Kajak von geparktem Van in Kalrsruhe

Von einem geparkten Van in Karlsruhe haben Unbekannte am Sonntagmorgen ein Kajak gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein rotes Kajak des Herstellers „Prijon“ ist am Sonntag, zwischen 01 Uhr und 07 Uhr, von einem in der Hildebrandstraße in Karlsruhe geparkten Van entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kajak mit zwei Schlössern, sowie zwei Stahlseilbändern auf dem Dachgepäckträger des Autos mit niederländischem Kennzeichen gesichert.

Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1700 Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer (0 72 1) 49 07 0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.