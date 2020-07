Unbekannte leeren Flachmann mit Altöl in Briefkasten von Karlsruher AfD-Stadträtin

Unbekannte haben am Montag eine Flachmann mit Altöl in den Briefkasten einer Karlsruher Kommunalpolitikerin entleert. Dabei wurde auch die Hausfassade verunreinigt. Der Staatsschutz ermittelt nun.

Unbekannte haben am Montag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14.45 Uhr ein mit Altöl befülltes Flachmann-Fläschchen unverschlossen in den Briefkasten einer in der Gluckstraße wohnhaften Stadträtin der AfD geworfen. Durch das ausgelaufene Öl, das auch die Hausfassade verunreinigte, entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Nicht die erste Tat an dieser Adresse

Nach Angaben der Polizei ermittelt nun der Staatsschutz der Karlsruher Kriminalpolizei. Zuletzt war es mehrfach zu vergleichbaren politisch motivierten Straftaten an der selben Adresse gekommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 6665555 in Verbindung.