Unbekannte stehlen Teile von 20 Fahrzeugen in Karlsruhe

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach den Tätern einer Diebstahlserie in Karlsruhe. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte Teile von insgesamt 20 Fahrzeugen gestohlen.

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Sonntag an mehreren in einer Tiefgarage geparkten Fahrzeugen in der Stuttgarter Straße in Karlsruhe hochwertige Fahrzeugteile entwendet. Die Polizei Karlsruhe geht davon aus, dass die Täter zunächst in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Markenembleme mit Sensorik und Scheiben der Außenspiegel von insgesamt 20 Autos stahlen.

In der folgenden Nacht von Samstag auf Sonntag wiederholten sie die Straftat. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, ist noch unbekannt und derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei Karlsruhe bittet sowohl Zeugen als auch Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt telefonisch unter (0721) 666 3411 in Verbindung zu setzen.