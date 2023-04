Unbekannte Täter brechen in Doppelhaushälfte in Palmbach bei Karlsruhe ein

Einbrecher haben am Donnerstagsabend mehrere Schränke und Kommoden durchwühlt. Ob sie dabei etwas klauten, ist noch unklar.

Unbekannte Täter sind am Donnerstagsabend über eine Terassentür in eine Doppelhaushälfte in Palmbach eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Bewohner zwischen 16:30 Uhr und 22:15 Uhr abwesend. In der Zeit gelangten die Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentür in das Innere einer Doppelhaushälfte in der Waldenserstraße. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Ob die Eindringlinge bei ihrer Suche nach Wertgegenständen etwas klauten, ist noch unklar.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Einbruchs sich unter der Nummer (0 72 1) 4 90 70 zu melden.