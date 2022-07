Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus in Neureut ein: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus In Karlsruhe-Neureut ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Zwei Täter sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Ina-Seidel-Straße in Karlsruhe-Neureut eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie wohl von der Bewohnerin überrascht und ergriffen die Flucht.

Die Eindringlinge hebelten gegen 20 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und schlugen eine Scheibe ein. So gelangen sie offenbar in das Haus und durchsuchten es nach Diebesgut. Als die Bewohnerin nach Hause kam und auf die Täter traf, ergriffen sie die Flucht.

Während die Höhe des Diebstahlschadens derzeit noch unklar ist, liegt der Sachschaden bei mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Am Tatort sicherte die Zentrale Kriminaltechnik Spuren.

Nach Zeugenangaben handelte es sich bei den Tätern um zwei Männer unbekannten Alters. Ein Täter war etwa 170 cm groß und komplett dunkel gekleidet. Er trug eine Sonnenbrille. Der zweite mutmaßliche Täter war etwa 175 cm groß, trug eine helle gestreifte Bekleidung und hatte wohl einen dunklen Stoffbeutel dabei.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0 72 1) 66 65 55 5 in Verbindung zu setzen.