Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Unbekannte Täter brechen Kassenautomaten auf VBK Betriebsgelände auf

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in mehrere Straßenbahnen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe eingebrochen. Dort brachen sie die Fahrscheinautomaten auf, um an die Geldkassetten zu gelangen.