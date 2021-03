Unbekannter belästigt 17-Jährige im Zug von Achern nach Karlsruhe

Ein Mann hat am Samstagabend eine junge Frau auf der Fahrt von Achern nach Karlsruhe belästigt. Diese verständigte daraufhin die Polizei. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend eine 17-Jährige in einem Zug belästigt. Der Zug fuhr von Achern nach Karlsruhe, so die Polizei.

Die junge Frau saß zunächst im oberen Abteil des Doppelstockwagens allein in einer Sitzgruppe. Von ihrem Platz aus sah sie bereits den Mann, welcher sich einige Sitzreihen entfernt mit einer anderen Jugendlichen unterhielt. Nachdem diese im Bahnhof Baden-Baden den Zug verlassen hatte, kam der Mann zu ihrer Sitzgruppe und verwickelte die 17-Jährige in ein zunächst harmloses Gespräch.

Einige Zeit später begaben sich beide ins untere Abteil zum Fahrrad des Mannes. Hier kam es zu einer belästigenden Äußerung seinerseits. Diese verstörte die Jugendliche woraufhin sie sich von dem Mann entfernte. Dieser unternahm daraufhin keine weiteren Kontaktversuche.

Polizei leitet Fahndung ein

Der Zug erreichte gegen 18.50 Uhr den Karlsruher Hauptbahnhof, woraufhin die Geschädigte Kontakt zur Bundespolizei aufnahm. Eine sofortige Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.

Der Gesuchte ist etwa 170 cm groß und dunkelhäutig. Zur Tatzeit trug er einen roten Pullover und eine rosafarbene Basecap. Besonders auffällig waren außerdem eine schwarze Gucci Umhängetasche und eine goldene Uhr, die mit glitzernden Steinen bestückt war. Weiterhin führte er ein blaues Mountainbike mit sich.

Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer (07 21) 12 01 60 oder schriftlich über das Kontaktformular auf der Webseite unter www.bundespolizei.de melden.