Unbekannter bricht in Corona-Teststation in Oberreut ein

In einer Teststation in Oberreut ist es am Mittwochabend zu einem Einbruch gekommen. Der unbekannte Täter entwendete etwa 130 Schnelltests.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwochabend zwischen 20 und 22 Uhr in eine Corona-Teststation in der Bonhoefferstraße in Oberreut eingebrochen und hat etwa 130 Schnelltests entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter die Containertür mit einem unbekannten Werkzeug auf und verschaffte sich somit Zutritt zur Teststation.

Der Inhaber der Teststation fand eine angelehnte Tür und ein durchwühltes Inventar vor, als er gegen 22 Uhr zurückkam. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hinweise erbeten

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt telefonisch unter (0 72 1) 66 6 - 34 11 entgegen.