Unbekannter flüchtet ohne Beute nach Tankstellenraub in Karlsruhe

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch eine Tankstellenkassiererin mit einer Waffe bedroht. Er flüchtete im Anschluss unerkannt.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine Tankstelle in der Grabener Straße in Karlsruhe-Neureut überfallen. Anschließend ist er ohne Beute geflohen.

Nach Angaben der Polizei betrat der Täter gegen 22 Uhr mit einer schwarzen Sturmmaske bekleidet die Tankstelle. Er bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Ein Tankstellenkunde sprach den Täter an, woraufhin dieser zu Fuß flüchtete.

Zeugen gesucht

Der gesuchte Mann soll zwischen 17 und 21 Jahren alt, etwa 1,88 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er soll schwarze Kleidung und eine schwarze Sturmhaube mit rotem Muster getragen haben.

Sofort eingeleitete Fahndungen blieben erfolglos. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.