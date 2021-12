Zeuge meldet Mann mit Schusswaffe in Karlsruhe-Mühlburg

Die Polizei hat am Mittwochabend einen mutmaßlichen bewaffneten Mann in Mühlburg gesucht. Die Beamten hatten ebenfalls einen Hubschrauber im Einsatz.

Ein Zeuge hat am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr einen Mann bei der Polizei gemeldet, welcher mit einer Langwaffe - also einem Gewehr - an der Haltestelle Mühlburg-West gesehen wurde. Wie die Polizei mitteilte, waren zahlreiche Beamte vor Ort, um den vermeintlich bewaffneten Mann ausfindig zu machen.

Als darauf noch ein Schussgeräusch bei der Polizei gemeldet wurde, setzte die Polizei zusätzlich einen Hubschrauber zur Suche ein. Trotz der umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen waren die Meldungen aber nicht aufzuklären - ein Mann mit einer Waffe wurde nicht gefunden.