Unfall am Oststadt-Kreisel: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Oststadtkreisel in Karlsruhe am Donnerstag, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, war ein 24-jähriger Motorradfahrer gestern gegen 14.35 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Allee in Richtung Autobahn. Beim Einfahren in den Kreisverkehr wurde der junge Mann von einer 39-jährigen Autofahrerin, welche sich auf der Vorfahrtstraße befand, übersehen. Die Frau streifte mit ihrem Auto den Motorradfahrer, sodass dieser daraufhin stürzte und sich leicht verletzte.

Da es zu der Situation an der stadtauswärts führenden Ampel auf der Ludwig-Erhard-Allee widersprüchliche Angaben gibt, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe von Augenzeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Verkehrsdienst Polizei Karlsruhe

0721/944844