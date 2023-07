Alkoholisiertes Fahren

Unfall auf A5 bei Karlsruhe: Auto kollidiert mit Betonwand und überschlägt sich

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag auf der A5 an der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte ereignet. Die Autofahrerin saß mit 1,6 Promille am Steuer.