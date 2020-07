Heidelberg-Wieblingen

Unfall in Chemiefabrik: Sperrung auf A5 wieder aufgehoben

Im Bereich der Firma Kluthe-Rematec in Heidelberg-Wieblingen ist es am frühen Samstagmorgen gegen 05.50 Uhr zu einer chemischen Reaktion gekommen, die zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die A5 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.