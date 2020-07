Auto prallt Oberleitungsmasten

Zwei Tote bei Unfall in Karlsruhe-Grünwinkel

In Karlsruhe hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Informationen der Polizei fuhr dort kurz vor 20.30 Uhr an der Kreuzung von Eckenerstraße und Rheinhafenstraße im Stadtteil Grünwinkel ein Auto frontal gegen einen Baum. Zwei Insassen kamen ums Leben.