In Karlsruhe-Hagsfeld hat sich am Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 15 Uhr wollte eine Autofahrerin von der L560 auf die L604 abbiegen. Dabei übersah die 18-Jährige ein anderes Fahrzeug. Es kam zu einer Kollision, in die auch noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer involviert wurde.

Ersthelfer befreit Frau aus Fahrzeug

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin landete nach dem Zusammenstoß auf der Seite. Die Frau musste von einem Ersthelfer aus ihrem Auto befreit werden. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die L604 war während der Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt.