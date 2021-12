Unfall mit verletzter Radfahrerin in Karlsruhe: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Unfall am vergangen Donnerstag in Karlsruhe ist es zu einer leichten Verletzung bei einer jungen Radfahrerin gekommen. Der Fahrer hat ihr seine Personalien angeboten, die junge Dame lehnte ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem Fahrer.

Am vergangenen Donnerstag ist eine junge Radfahrerin gegen 11.50 Uhr in der Hans-Thoma-Straße in Richtung Durlach in Karlsruhe von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein Fahrzeug aus der Bismarckstraße nach rechts in die Hans-Thoma-Straße ein. Der bislang unbekannte Fahrer übersah wohl die bevorrechtigte Radfahrerin, streifte sie und die 26-Jährige stürzte zu Boden. Die junge Frau hat eine Kopfverletzung und viele schmerzhafte Prellungen davongetragen.

Obwohl der Autofahrer, der den Unfall verursacht hat, ihr angeboten hat, seine Daten aufzuschreiben, lehnte die Frau das ab und fuhr weiter. Nach einigen Tagen stellte sie fest, dass ihre durch den Unfall verursachten Beschwerden nicht abklangen. Daraufhin begab sie ins Krankenhaus und wurde dort behandelt. Den Unfall zeigte sie erst später bei der Polizei an. Der Mann hatte sich nach dem Unfall richtig verhalten.

Die Polizei bitten um Mithilfe. Es handelte sich um einen silbernen Mittelklassewagen. Der Fahrer war zwischen 40 und 45 Jahren alt und hatte graues, volles Haar. Er war ungefähr 175 bis 180 cm groß.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen und auch der Autofahrer werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer (0 72 1) 94 48 40 in Verbindung zu setzen.