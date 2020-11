Eine etwa 250 Meter lange Ölspur hat am späten Montagabend ein 36-jähriger Autofahrer in der Karlsruher Südstadt hinterlassen, nachdem er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen ist und anschließend vom Unfallort flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 36-Jährige vermutlich gegen 23 Uhr mit seinem BMW die Rüppurrer Straße in Richtung Tivoliplatz. Dort kam er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, geriet mit seinem Fahrzeug in den Schienenbereich der Straßenbahn und stieß gegen die Bordsteinkante. Durch den Unfall wurde der BMW beschädigt, worauf Öl begann auszulaufen.

Dennoch setzte der 36-Jährige seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle, wobei er eine über 250 Meter lange Ölspur hinterließ, die sich vom Tivoliplatz über die Mittelbruchstraße bis zur Stuttgarter Straße zog.

Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt wurde kurz darauf auf die Unfallspuren sowie die Ölspur aufmerksam. Der Spur folgend, konnten sie den in der Suttgarter Straße geparkten BMW ausfindig machen. Sie konnten den Verantwortlichen ermitteln und es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die von ihm verursachte Ölspur musste aufgrund der Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer durch eine Nassreinigung der Fahrbahn beseitigt werden. Der 36-Jährige wird sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.