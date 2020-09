Kontrolle über Wagen verloren

Ungebremst in Pforzheimer Werkstatt gekracht: Oldtimer beschädigt

Am Montagabend hat in Pforzheim in der Wilferdinger Straße eine 20-jährige Frau ungebremst zunächst die Gegenfahrbahn gekreuzt, anschließend durchbrach sie das Tor einer Werkstatt. Bevor der Wagen zum Stillstand kam, beschädigte er noch eine Reihe von Fahrzeugen.