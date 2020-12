Nirgendwo in Deutschland ist ein Kirchenaustritt teurer als in Unterreichenbach. Die kleine Gemeinde südlich von Pforzheim erhebt eine Gebühr, die deutlich über dem Durchschnitt liegt. Im Grunde sei sie dennoch zu niedrig, heißt es aus dem Rathaus.

Wer aus der Kirche austreten möchte, muss dafür eine Erklärung im Standesamt abgeben. Der dafür notwendige Verwaltungsaufwand ist überschaubar: Etwa 30 Minuten veranschlagt etwa die Stadt Karlsruhe dafür, teilt ein Sprecher mit.

Dieses Zeitfenster umfasse im Wesentlichen die Beurkundung des Kirchenaustrittes und das Ausstellen einer Bescheinigung. Dafür erhebt die Stadt eine Gebühr von 36 Euro pro Person.

Diese Summe entspricht sowohl in der Region als auch bundesweit in etwa einem Standartwert. In Bühl in Mittelbaden etwa kostet der Kirchenaustritt derzeit 35 Euro, die Stadt Pforzheim verlangt 30 Euro. Die Stadt Gernsbach im Murgtal entlässt Menschen für 25 Euro aus ihrer Konfessionszugehörigkeit.

Kirchenaustritt: In Baden-Württemberg laufen die Dinge anders

Anderswo geht es auch deutlich günstiger: In Mecklenburg-Vorpommern etwa kostet der Kirchenaustritt nur 12 Euro, in Brandenburg ist er kostenlos möglich - statt beim Standesamt muss der Antrag hier beim Amtsgericht gestellt werden. Generell sind in Deutschland die Gebühren auf Ebene des Bundeslandes festgelegt, lediglich Baden-Württemberg stellt eine Ausnahme dar: Hier entscheiden die Kommunen selbst, wie viel sie sich den Kirchenaustritt kosten lassen.

Das hat eine ziemliche Spannbreite zur Folge: Den günstigsten Kirchenaustritt ermöglicht die nahe Aalen und Heidenheim gelegene Stadt Heubach mit gerade mal 6,50 Euro. Auch die Stadt Philippsburg liegt mit 8,80 Euro weit unten, das geht aus einer Gebührentabelle im Internet hervor. Deren Spitzenwert liegt bei 75 Euro: So viel kostet der Kirchenaustritt in der südlich von Pforzheim gelegenen Gemeinde Unterreichenbach. Die zum Landkreis Calw gehörende Kommune ist rund 2.300 Einwohner stark, hinsichtlich der Austrittsgebühren ist sie Spitzenreiter in der Bundesrepublik.

Ist doch schön, dass unsere kleine Gemeinde auch mal irgendwo ganz oben steht Carsten Lachenauer, Bürgermeister von Unterreichenbach

Bürgermeister Carsten Lachenauer nimmt das belustigt zur Kenntnis: „Ist doch schön, dass unsere kleine Gemeinde auch mal irgendwo ganz oben steht“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass der Kirchenaustritt nirgends sonst mehr kostet, sei ihm bislang noch nicht bekannt gewesen.

Die Höhe der Gebühr solle aber Menschen nicht vom Kirchenaustritt abhalten, sondern trage lediglich dem tatsächlichen Arbeitsaufwand Rechnung. „Als Grundlage für die Gebühr ziehen wir die Kosten einer Arbeitsstunde heran und versuchen dann, dass so in etwa an die jeweilige Leistung anzupassen“, sagt Lachenauer. „Würde man sich sämtliche Betriebskosten anteilig anschauen, die anfallen, damit wir einen Kirchenaustritt ermöglichen können, liegen wir am Ende wahrscheinlich über 75 Euro“, vermutet er.

Kirchenaustritt bedeutet bares Geld

Schließlich seien gebührenpflichtige Dienstleistungen oft ein Zuschussgeschäft. „Nehmen wir alleine mal den Personalausweis. Dessen Ausstellung kostet derzeit 28.80 Euro. Daran würden wir als Kommune zunächst mal arm, zum Glück kriegen wir da aber Mittel vom Bund“, sagt der Bürgermeister. „Und vom Personalausweis haben sie ja als Bürger zunächst mal keinen unmittelbaren Nutzen.“

Den bietet der Kirchenaustritt aber durchaus - schließlich muss keine Kirchensteuer mehr zahlen, wer austritt. „Insofern sind die 75 Euro ja letztlich eine einmalige Investition, die am Ende bares Geld bringt.“

Dennoch, auch das sagt Lachenauer, solle der Kirchenaustritt gut bedacht sein. „Am Ende, das sehen wir ja gerade auch in diesen Tagen wieder, erfüllt die Kirche in der Gesellschaft doch auch eine wichtige Funktion.“

Von den etwa 2.300 Unterreichenbachern haben sich übrigens im Jahr 2019 genau 14 entschieden, diese wichtige Funktion nicht weiter zu unterstützen. Stand Anfang Dezember haben im laufenden Jahr bereits genau so viele Leute die 36 Euro gezahlt.