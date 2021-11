Science-Fiction-Hörstück zur Musik

Uraufführung des Hörspiels „Moonbreaker 2121“ in Karlsruhe mit Tipps zur Ernährung mit Klängen

Klang-Kick to go bei „Dezibucks“: Die Zukunft ist nicht mehr nur vegan, sie ist „sonovor“. Mit der Vorstellung einer reinen Ernährung aus Klängen experimentiert das Hörspiel „Moonbreaker 2121“. Außerdem hatte man bei der Uraufführung in Karlsruhe das „echte“ 18. Jahrhundert im Ohr.