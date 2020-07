Urlaub und Freizeit zu Hause in Baden

Sommerzeit, Ferienzeit: Wo man vergangenes Jahr noch problemlos reisen und mit der Familie fremde Länder besuchen konnte, hat die Corona-Pandemie dem Fernweh klare Grenzen gesetzt. Frustration über die ausgefallene Reise oder gestrichene Pläne wo man hinschaut. Doch was viele vergessen: Auch in der Region lässt sich ein erholsamer Urlaub verbringen und selbst vor der eigenen Haustür finden sich viele Gelegenheiten, Neues zu entdecken und seine Freizeit nach Herzenslust zu genießen.

„Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will.“ Dieses Zitat des französischen Künstlers Henri Matisse (1869 - 1954) bringt es auf den Punkt: Nicht nur in der Ferne, auch in nächster Nähe warten Erlebnisse, Abenteuer und schöne Orte, die einen Besuch wert sind. Wer dieses Jahr in der Region bleibt, kann trotzdem einen vielfältigen Urlaub mit reichlich Spaßerleben. Attraktionen in Städten und der freien Natur laden zu spannenden Tagesausflügen ein, Führungen an historischen Orten bieten Wissenswertes und gerade auch für Familien mit Kindern finden sich viele Möglichkeiten, gemeinsam eine tolle Zeit zu erleben.

Im Folgenden werden einige der zahlreichen regionalen Angebote rund um das Thema Urlaub und Freizeit vorgestellt:

Abenteuerwald Sommerberg

Abenteuerwald Sommerberg – der Waldspielplatz für die ganze Familie, direkt am Turm des Baumwipfelpfad Schwarzwald. Auf über 8.000 m² warten mehr als 20 abwechslungsreiche in den Wald integrierte Spiel- und Lernstationen für Groß und Klein.

Baumwipfelpfad Schwarzwald

Spaß und Spannung beim Familienausflug. Der Baumwipfelpfad Schwarzwald bringt Groß und Klein zum Staunen. Genießen Sie einzigartige Perspektiven und erleben die Natur aus völlig neuen Blickwinkeln. Highlight ist der 40 Meter hohe Aussichtsturm mit einem 360 Grad Rundumblick über den Nördlichen Schwarzwald.

Besucherbergwerk „Frischglück“ – Historisches königlich-württembergisches Eisenerzbergwerk

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Eisenerzbergbaus in dem letzten zugänglichen Bergwerk im Neuenbürger Revier.

Riesenrutschbahn Enzklösterle Poppeltal

Ob Kinder-Bergeisenbahn, Autoscooter, Kettenkarussell, Trampolin, Rodeoreiten,Wasserpumperbahn, Piratenboot, gute Restauration mit Biergarten oder einfach”Natur pur” - ein Besuch bei uns ist immer ein unvergessliches Erlebnis.

Öffnungszeiten: Montags Ruhetag: Dienstag – Sonntag von 10.00 bis 18.30 Uhr. In den Ferien und an Feiertagen ist die Anlage auch am Montag von 10.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.

von 10.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. Webseite: www.riesenrutschbahn.de

Telefon: +49 (7085) 7812

E-Mail: info@riesenrutschbahn.de

Adresse: Poppeltal 1, 75337 Enzklösterle-Poppeltal

KrokoKeller-Bar

Willkommen in der KrokoKeller-Bar. Jedes Wochenende sind wir, unter Einhaltung der aktuellen Pandemie-Vorschriften, für Euch da! Genießt im einmaligen Keller-Ambiente Eure Drinks und das gemütliche Zusammensitzen bei Eurer geliebten Keller-Musik. Wir freuen uns sehr auf Euch!