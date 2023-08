Ein kurzer Blick über die Schulter, nur minimal ist der folgende Kontakt mit der Hacke, als Valentino Vujinovic das Zuspiel eines Mitspielers direkt weiterleitet. Ein Raunen geht durch die Zuschauerreihen, die kleine Kunsteinlage hat den entscheidenden Raumgewinn für den ASV Durlach ermöglicht.

Szenen wie diese zeichneten die Offensive des Fußball-Landesligisten in der Vorsaison lange aus, 96 Treffer erzielte die Mannschaft in 34 Spielen.

Starke Bilanz des Ex-Profis in der Vorsaison

Mittendrin Vujinovic, mit 26 Toren der zweitbeste Schütze im Klassement. Der 24-jährige Ex-Profi des Karlsruher SC führte die Angriffsreihe des ASV an, konnte den sportlichen Einbruch im Frühjahr aber nicht verhindern. Um einen Punkt verpasste das Team am letzten Spieltag Aufstiegsrelegationsplatz zwei und damit den Durchmarsch in die Verbandsliga.

„Es geht weiter, ich bin positiver Dinge für die neue Saison“, erklärt der Torjäger, merkt aber auch an: „Am Ende muss man sagen, dass wir es sehr leicht aus der Hand gegeben haben. Das war sehr schade, leichtfertig, das muss man zugeben.“

Gleich zum Auftakt ein Kracher in Kirrlach

Nach einem Umbruch im Kader beginnt für das Team am Sonntag (15 Uhr) bei Verbandsliga-Absteiger FC Kirrlach die neue Landesliga-Spielzeit mit einem Kracher. „Wir mussten uns erstmal einspielen“, sagt Vujinovic und warnt vor einer übertriebenen Erwartungshaltung. „Wir haben daraus gelernt, wir müssen zunächst kleine Brötchen backen und ohne viel Druck Fußball spielen.“

In den Reihen von ASV-Spielertrainer Miguel Saez Mota, einst in Kirrlach aktiv, findet sich viel individuelle Qualität, die im Zusammenspiel aber noch Zeit braucht. Das Auftaktprogramm verspricht mit einer Englischen Woche und den Gegnern SV Huchenfeld und FC Östringen sehr frühe Gradmesser auf Augenhöhe.

Es wird auf die Treffer von Schlüsselspieler Vujinovic ankommen, der ein Spiel in wenigen Momenten entscheiden kann. „Ich hoffe, dass ich meine Statistik bestätigen und damit meiner Mannschaft helfen kann. Das Wichtigste ist, dass wir gewinnen.“ Sein voller Fokus gilt dabei dem Erfolg des ASV, so Vujinovic.

Mit Anfragen von Vereinen aus der Oberliga habe er sich beschäftigt, jedoch ohne Ergebnis. „Dieses Jahr bin ich Spieler vom ASV Durlach und werde auf jeden Fall alles geben. Ich will auf mich aufmerksam machen, es ist mein Ziel, nochmal hoch anzugreifen.“

Die Oberliga sei für ihn reizvoll, bestätigt er. „Das ist Zukunftsmusik und von heute noch sehr weit weg.“ In der Gegenwart steht der Ligaauftakt mit Topspielen an, im Verbandspokal scheiterte der ASV an Verbandsligist SV Spielberg.

Valentino Vujinovic möchte ein Vorbild sein

In der neu geformten Mannschaft versucht Vujinovic „ein Vorbild zu sein, Mitspieler mitzuziehen und den Zuschauern guten Fußball zu bieten. Das große Aushängeschild bin ich nicht unbedingt“, so das frühere Nachwuchstalent des KSC.

Ehrlich und selbstkritisch, „sehr motiviert für die neue Saison“, freut sich der Stürmer auf den nahenden Start. „Unter Druck funktioniere ich gut.“ Die spielerische Leichtigkeit und das technische Repertoire leidet darunter nicht.