Wenn schon, denn schon – das scheint das Motto des in Sachen Veranstaltungen traditionell eher ruhigen Osterfestes zu sein.

Was von Karfreitag bis Ostermontag los ist

Viel ist nicht los an diesem Osterwochenende in der Region.

Doch das, was stattfindet, ist zumeist spektakulär.

So bietet das Festspielhaus Baden-Baden das fulminante Ende der Osterfestspiele, das Badische Staatstheater in Karlsruhe die besten Opernchöre und das Theater Pforzheim gar eine musikalische Uraufführung.

Bitte beachten Sie bei jeder Veranstaltung die Corona-Regeln der jeweiligen Veranstalter und informieren Sie sich vor dem Besuch über etwaige Absagen.

Festspielhaus Baden-Baden lädt zum Ende der Osterfestspiele

Peter Tschaikowskys Oper „Pique Dame“, ein Konzert, in dem Igor Strawinskys „Le sacre du printemps“ gespielt wird, und Kammermusik von Felix Mendelssohn Bartholdy – an ihrem Abschlusswochenende gehen die Osterfestspiele des Festspielhauses Baden-Baden noch einmal richtig in die Vollen.

Für viele der Veranstaltungen gibt es noch Karten. Wer „Pique Dame“ sehen möchte, kann das sowohl am Freitag, 15. April, um 18 Uhr sowie am Ostermontag, 18. April, um 18 Uhr tun. Zudem ist Tschaikowskys „Jolanthe“ als Oper im Konzert am Sonntag, 17. April, um 18 Uhr zu sehen.

Das Konzert der Berliner Philharmoniker, in dem neben „Le Sacre du printemps“ auch Stücke von Jüri Reinvere und Mieczyslaw Weinberg gespielt werden, findet am Samstag, 16. April, ab 18 Uhr statt.

Mendelssohn Bartholdy ist am Ostermontag, 18. April, um 14 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses zu hören. Tickets und weitere Infos unter www.festspielhaus.de.

Staatstheater Karlsruhe lässt die schönsten Opernchöre singen

Einen großen Ausflug in die großen Stücke aus 400 Jahren Chormusik – nichts weniger bietet am Samstag, 16. April, der Badische Staatsopernchor unter Leitung von Chordirektor Ulrich Wagner.

Ab 19.30 Uhr bieten die Sängerinnen und Sänger Gesang aus Opern, Operetten und Musicals von – unter anderem – Giuseppe Verdi, Benjamin Britten, Giacomo Puccini und Richard Wagner und unternehmen dabei ganz nebenbei eine musikalische Reise um die Welt.

Tickets für „Auf den Flügeln des Gesangs“ unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Theater Pforzheim zeigt erstmals Auftragswerk „Katharina Kepler“

Eine waschechte Uraufführung hat am Ostersonntag, 17. April, das Theater Pforzheim zu bieten. In der Musical-Oper „Katharina Kepler“ geht es um die Mutter des berühmten Astronomen Johannes Kepler, die ihn schon in jungen Jahren für Planeten begeisterte.

Doch um 1600 lebte man gefährlich, wenn man als ältere Frau ohne Mann mit Kräutern Menschen heilte. Als die gläubige Katharina ihrer früheren Freundin Ursula ein Mittel für eine Abtreibung verweigert, wird sie von ihr der Hexerei bezichtigt. Das Geschichte rund um die „Hexe“ aus Leonberg startet um 19 Uhr.

Eine Einführung in das Stück gibt es 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Foyer. Karten unter www.theater-pforzheim.de.

Auf der Suche nach Musicals im Theater Baden-Baden

Auf die „Suche nach dem verlorenen Musical“ macht sich am Ostersonntag, 17. April, ab 19 Uhr noch einmal ein Musical-Abhängiger mit Entzugserscheinungen. #

Wie das geht? Ganz einfach: Er schleicht sich ins leere Theater und überredet jeden, den er dort trifft, für ihn zu singen. Und das mit Erfolg: Vor seinen Augen verwandeln sich Bühnenarbeiter und Reinigungskräfte in waschechte Musicalstars, die ihm Nummern aus „My Fair Lady“, „Cabaret“ oder „Hochzeit mit Hindernissen“ entgegenträllern. Das mag zwar alles nur Illusion sein, aber eine höchst amüsante.

Eintrittskarten für die Musical-Revue gibt es online unter www.theater-baden-baden.de.

Mess’ in Karlsruhe endet am Ostermontag

Genug von den Bühnen, rein in die Geisterbahn. Wer sich noch einmal richtig gruseln oder in einem Fahrgeschäft ordentlich durchschütteln lassen will, ist am Wochenende auf dem Karlsruher Messplatz goldrichtig.

Bis Ostermontag dauert dort nämlich noch das Frühlingsfest der Schausteller. Die Buden und Fahrgeschäfte sind täglich von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag und Montag schon ab 12 Uhr geöffnet. Karfreitag ist die Mess’ geschlossen.

Der Ettlinger Bismarckturm ist wieder geöffnet

Für alle, die ihre Ostertage lieber draußen verbringen wollen, könnte Ettlingen die richtige Anlaufstelle sein. Dort öffnet am Ostersonntag, 17. April, der Bismarcktum wieder und bietet bei gutem Wetter eine Rundumsicht über Ettlingen bis zu den Vogesen und den Pfälzer Bergen.

Das Denkmal, das sich etwa auf halber Höhe des Ettlinger Hausberges Wattkopf befindet, kann an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr bestiegen werden.

Passionskonzert in der Christuskirche Karlsruhe

Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion ist am Freitag, 15. April, ab 18 Uhr in der Christuskirche Karlsruhe, Kaiserallee 2, zu hören. Es singt der Oratorienchor Karlsruhe an der Christuskirche, die Instrumente spielt das Karlsruher Barockorchester.

Tickets für das Konzert unter der Leitung von Peter Gortner gibt es unter dem Stichwort „Johannes-Passion“ unter www.reservix.de.