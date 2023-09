Veranstaltungen: Musik, Tanz und Theater bestimmen das Wochenende

In Karlsruhe locken gleich mehrere Theaterpremieren, in Ettlingen gibt es klassische Musik auf die Ohren – und in Offenburg lockt die Oberrheinmesse

In Sachen Kultur brummt die Region am Wochenende regelrecht. Es stehen Premieren im Theater an, und auch die kleineren Bühnen gehen mit jeder Menge Unterhaltung an den Start.

Wir stellen ein paar der interessantesten Veranstaltungen vor.

Staatstheater Karlsruhe feiert zwei Schauspiel-Premieren

Ein spannender Thriller und die wohl berühmteste Liebesgeschichte der Welt – das Badische Staatstheater in Karlsruhe, Hermann-Levi-Platz 1, feiert dieses Wochenende gleich zwei Premieren.

In „Montag“ geht es am Freitag, 29. September, ab 19.30 Uhr um zwei Freundinnen, die sich in einer Kellerwohnung verbarrikadiert haben, aus Angst vor einer Gefahr, die scheinbar draußen lauert.

William Shakespeares „Romeo und Julia“ wird am Samstag, 30. September, um 19.30 Uhr in einer Musical-Version von Clemens Rynkowski präsentiert – und zwar rückwärts, nicht nur im Stück selbst, sondern auch durch mehrere Epochen.

Beiden Premieren geht um jeweils 18.30 Uhr eine Einführung voraus. Tickets: www.staatstheater-karlsruhe.de.

Simon & Garfunkel Tribute im Kurhaus Baden-Baden

Eine Hommage an die 60er und 70er Jahre erwartet das Publikum beim Konzert des Simon & Garfunkel-Tribute-Duos Thomas Wacker und Throsten Gary.

Mit Gitarre und Stimme interpretieren sie am Freitag, 29. September, im Kurhaus Baden-Baden, Kaiserallee 1, die Welthits des berühmten Folk-Rock-Duos. Start des Konzerts ist um 20 Uhr.

Wer Lust auf Klassiker wie „The Sound Of Silence“, „Bridge Over Troubled Water“ oder „Mrs. Robinson“ hat, holt sich Tickets unter www.badenbadenevents.de.

Das Vereinsheim lockt ins Karlsruher Tollhaus

Ein popkulturelles Aushängeschild der Region ist die Konzertreihe „Das Vereinsheim“. Seit zehn Jahren findet sie im Karlsruher Tollhaus sowie in der Alten Feuerwache Mannheim statt und bietet den Besuchern bei jedem Mal neue musikalische Welten, die in einer Melange aus verschiedenen Kunstformen wie Performance oder visueller Kunst zu etwas Neuem verschmelzen.

Das Publikum ist dabei Teil der Inszenierung und sitzt mittendrin „in einer Dusche aus Sound“, wie das verantwortliche Künstlerkollektiv es ausdrückt. Am Samstag, 30. September, sowie am Sonntag, 1. Oktober, jeweils um 20 Uhr, ist „Das Vereinsheim“ im Tollhaus Karlsruhe, Alter Schlachthof 35, zu sehen.

Mit dabei sind neben dem Vereinsheim-Kern David Maier, Nico Schnepf und Rouven Eller dieses Mal unter anderem das Berliner Duo Kliffs sowie das englisch-schwedische Projekt Alberta Cross.

Tickets gibt es online unter www.tollhaus.de.

Offenburg startet in die Oberrheinmesse

Von Samstag, 30. September, an wird die Messe Offenburg-Ortenau wieder einmal zum Besuchermagneten. Neun Tage lang, also bis Sonntag, 8. Oktober, öffnet in den Messehallen die Oberrheinmesse ihre Tore.

Verschiedene Themenwelten laden bei der Verbrauchermesse zum Entdecken ein. Zu den beliebtesten gehören der Bauernmarkt sowie die Tierhalle, wo Landwirte aus der Region ihre Tiere von hiesigen Höfen präsentieren. In anderen geht es um das Leben im Alter, den Schwarzwald oder „Bella Italia“. Kinder kommen im „Windy-Haus“ auf ihre Kosten.

Zudem wird ein reichhaltiges Rahmenprogramm zu allen möglich Themen geboten. Die Oberrheinmesse ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Tickets und weitere Infos gibt es online unter oberrhein-messe.de.

Barbican Quartet spielt im Schloss Ettlingen

Streichquartette von Franz Schubert, Benjamin Britten und Robert Schumann sowie eine Auftragskomposition von Joy Lisney stehen am Sonntag, 1. Oktober, auf dem Programm des Barbican Quartet.

Im Asamsaal des Schlosses Ettlingen spielen die vier Musikerinnen und Musiker ab 18 Uhr im Rahmen der Ettlinger Schlosskonzerte und spannen einen Bogen von der Frühromantik bis ins 21. Jahrhundert. Eine Konzerteinführung gibt es um 17.30 Uhr.

Tickets können bei der Touristinfo Ettlingen, Erwin-Vetter-Platz 2, oder unter Telefon (0 72 43) 10 13 80 erworben und reserviert werden.

Solo-Percussion im Kammertheater Karlsruhe

Eine Vorstellung der außergewöhnlichen Art bietet am Freitag, 29., und Samstag, 30. September, die Schlagzeugerin Leonie Klein am Kammertheater Karlsruhe, Herrenstraße 30/32. In ihrer Vorstellung „1.000 Beats per Minute“ trifft beeindruckende Solo-Percussion auf Projektion, Sprache und Lichtkunst.

Das Ergebnis ist ein Live-Erlebnis aus schnellen Beats, spannenden Klängen und jeder Menge Überraschungsmomente. Start der Performance ist an beiden Tagen um jeweils 19.30 Uhr.

Karten gibt es unter kammertheater-karlsruhe.de.

Karlsruher Sandkorn-Theater geht „Mit Vollgas in die 80er“

Eine Zeitreise kann man ab Freitag, 29. September, im Karlsruher Sandkorn-Theater, Kaiserallee 11, erleben.

Die Komödie „Mit Vollgas in die 80er“ startet dort als Musical mit Live-Band. Es geht darin um eine Sängerin, die an erfolgreiche Zeiten anknüpfen will, eine alte Liebe und vor allem ein verrücktes Jahrzehnt zwischen Kaltem Krieg und Zauberwürfel.

Die Vorführungen am Freitag und Samstag (19.30 Uhr) sind fast ausverkauft. Für Sonntag, 1. Oktober, gibt es Karten unter www.das-sandkorn.de.