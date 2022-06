Von Wundern und Welterbe: Was am Wochenende in der Region los ist

Wer auf der Suche nach musikalischer Unterhaltung ist, der wird am Wochenende in der ganzen Region problemlos fündig.

Ob Klassik in Rastatt und Karlsruhe oder Rock und Pop in Bruchsal und Ettlingen – die Bühnen haben aus vielen Sparten etwas zu bieten.

Auch in Baden-Baden wird bei den Pfingstfestspielen die Musik zelebriert, doch die Stadt hat noch ein weiteres Großereignis zu bieten: Sie feiert mit einem großen Stadtfest die Ernennung zum Unesco-Welterbe.

„Festliche Serenaden“ im Schloss Favorite Rastatt

Nach zwei Jahren Zwangspause darf der Sala terrena im Rastatter Schloss Favorite endlich wieder Kulisse für die „Festlichen Serenaden“ sein.

Im prächtigen barocken Ambiente spielt dort das Quantz-Collegium am Pfingstwochenende Musik der weniger bekannten Komponisten Ignazio Raimondi, Georg Abraham Schneider und Jean-Baptiste Bréval sowie ein Werk von Joseph Haydn. Und das zum 66. Mal, denn die Konzertreihe besteht schon seit 1957.

Zu hören sind die Stücke am Freitag, 3. Juni, und Samstag, 4. Juni, ab 20 Uhr, am Sonntag, 5. Juni, um 19 Uhr.

Tickets an der Abendkasse, die eine Stunde vor Konzertbeginn öffnet, sowie unter www.festliche-serenaden.de.

Karlsruher Staatstheater zeigt Produktion „Wunder geschehen“

Für Aufsehen in der Theaterlandschaft hat in den vergangenen Jahren das Regieteam Marthe Meinhold und Marius Scholz gesorgt. Zusammen mit dem Bühnen- und Kostümbildner Florian Kiehl entwickeln die beiden Stücke ohne vorherige thematische Setzung aus Gesprächen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern – maßgeschneidert komponierte Musik eingeschlossen.

Herausgekommen ist in diesem Fall das Stück „Wunder geschehen“, das am Freitag, 3. Juni, in einer Voraufführung und am Samstag, 4. Juni, als Premiere im Kleinen Haus des Badischen Staatstheaters Karlsruhe gezeigt wird. Beide Vorstellungen beginnen um 20 Uhr. Karten sind noch erhältlich unter der Internetadresse www.staatstheater.karlsruhe.de.

Baden-Baden feiert großes Welterbefest

Es ist fast ein Jahr her, dass Baden-Baden als Teil der Great Spa Towns of Europe ins Unesco-Welterbe aufgenommen wurde. Am Pfingstsonntag, 5. Juni, feiert die Stadt diese Auszeichnung nun mit einem großen Welterbefest.

Die Besucher erwarten historisch kostümierte Gruppen, die durch den Kurpark flanieren, ein Tanztee mit Salonorchester in der Konzertmuschel, kostenlose Führungen durch das Kur- und Bäderviertel, freie Besichtigungen des Casinos (von 9 bis 14 Uhr) und mehr. Los geht es um 10 Uhr.

Bruchsal lädt zum „Kultursommer im Atrium“

Als spontane Aktion in Corona-Zeiten begonnen, geht in Bruchsal am Donnerstag, 2. Juni, der „Kultursommer im Atrium“ schon in seine dritte Runde. Beim Bürgerzentrum am Fuß des mittelalterlichen Bergfrieds sind dann bis zum 11. Juni an acht Tagen regionale Bands mit Pop- und Rockklassikern zu hören – so am Freitag, 3. Juni, das Dreimannquartett und The Uptown Band, am Samstag, 4. Juni, Addicted und Café Achteck, am Sonntag, 5. Juni, Gorilla Moove und Handmade Reloaded und am Montag, 6. Juni, Hannah & Niklas und Sunday Rest.

Den Anfang machen an 2. Juni Lässsig und die Seán Tracy Band. Alle Konzerte beginnen um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Beethoven pur bei den Karlsruher Meisterkonzerten

Geiger Julian Rachlin ist am Freitag, 3. Juni, ab 19.30 Uhr bei den Karlsruher Meisterkonzerten zu Gast. Im Konzerthaus auf dem Festplatz gibt der Musiker mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Ludwig van Beethovens Violinkonzert in D-Dur zum Besten, anschließend dirigiert er das Orchester bei der „Pastorale“.

Tickets gibt es unter Telefon (07 21) 3 84 86 86 sowie unter www.karlsruhe-klassik.de

Ettlinger Schlossfestspiele beginnen mit Queen-Hommage

Rockig starten die Ettlinger Schlossfestspiele am heutigen Donnerstag, 2. Juni, in ihre neue Saison. Ab 21 Uhr wird im Hof des Ettlinger Barockschlosses die Wiederaufnahme der Rockshow „KillerQueen“ gezeigt – natürlich inklusive solcher Hits wie „Another One Bites The Dust“ oder„Radio Gaga“.

Zu sehen ist das Stück zur gleichen Uhrzeit außerdem auch am Freitag, 3. Juni, Samstag, 4. Juni, sowie Sonntag, 5. Juni. Karten unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de.

Baden-Baden feiert Pfingstfestspiele

Das SWR Symphonieorchester steht im Mittelpunkt der Pfingstfestspiele Baden-Baden. Unter dem Titel „Presence“ beleuchten die Musiker die musikalische Moderne vom späten 19. bis zum 21. Jahrhundert.

Tickets gibt es unter anderem noch für ein Konzert mit Stücken von Salonen und Beethoven am Samstag, 4. Juni, um 18 Uhr, sowie ein Konzert mit der Solistin Patricia Kopatchinskaja am Sonntag, 5. Juni, um 17 Uhr, bei dem Salonen und Wagner gespielt werden. Karten und das genaue Programm gibt es unter www.festspielhaus.de.