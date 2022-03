Die kulturellen Angebote in der Region sind an diesem Wochenende vor allem durch eins geprägt: Vielfalt.

Ob Meereskino, Comic-Ausstellung oder großes Ballett – wer zwischen Freitag und Sonntag etwas erleben will, wird in der Region auf jeden Fall fündig.

Wir stellen eine Auswahl der Veranstaltungen vor.

Bitte beachten Sie die noch bis Sonntag, 3. April, geltenden Coronaregeln und informieren Sie sich rechtzeitig bei den Veranstaltern über etwaige kurzfristige Absagen.

Ocean-Film-Tour besucht das Konzerthaus Karlsruhe

Ein Mädchen aus Bangladesch, das Surferin werden will, Wissenschaftler, die ins Innere von Gletschern steigen, um dort zum Klimawandel zu forschen – das sind die Themen von zwei der fünf Dokumentarfilme, die am Sonntag, 3. April, ab 15 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe am Kongresszentrum auf großer Leinwand gezeigt werden.

Tickets für die achte Auflage der beliebten Meeresfilm-Reihe gibt es unter de.oceanfilmtour.com.

Schlager-Hitparade kommt nach Rastatt

Schlager-Ikonie Bernhard Brink, der so illustre Gäste wie Daniela Alfinito oder die „Schlagerpiloten“ an seiner Seite hat, besucht am Samstag, 2. April auch unsere Gefilde.

„Die große Schlager-Hitparade“ startet um 20 Uhr in der BadnerHalle Rastatt. Tickets für das Schlager-Fest gibt es unter www.reservix.de sowie unter Telefon (0 72 22) 78 98 00.

Ukrainisches Jugendorchester gibt Benefizkonzert in Ettlingen

Die meisten der männlichen Mitglieder des 70-köpfigen ukrainischen Jugendsinfonieorchesters sind für den Militärdienst eingezogen. Die restlichen, geflüchteten Mitglieder des aus Nachwuchsmusikerinnen und -musikern im Alter von zwölf bis 22 Jahren bestehenden Orchesters haben sich zusammengetan und organisieren Benefizkonzerte.

Mit einem solchen sind sie am Samstag, 2. April, ab 19.30 Uhr im Ettlinger Schloss zu sehen. Karten unter Telefon (0 724 3) 10 13 33 und an der Abendkasse.

„Karlshausen – Entenruhe“: Comic-Ausstellung in Karlsruhe

Donald Duck und sein Onkel Dagobert stehen im Mittelpunkt einer Comic-Ausstellung, die ab Freitag, 1. April, im Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz, Karl-Friedrich-Straße 17, gezeigt wird.

Zu sehen ist neben jeder Menge Comics auch die große „Donald Duck“-Sammlung des Karlsruher Urgesteins Martin Wacker. Die Ausstellung ist bis zum 15. Mai täglich von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. An Ostern ist geschlossen.

„Fülle nach acht“ tritt in Gaggenau auf

„I was made for loving you“ als Folkballade, „Highway to hell“ als Boogie-Woogie – das können wenige so überzeugend und charmant rüberbringen wie Angela Fülle. Die Leadsängerin des brandneuen Trios „Fülle nach acht“ zeigt ihre Interpretationen von liebevoll ausgewählten Songs der Popgeschichte am Samstag, 2. April, ab 20 Uhr auf der klag-Bühne in Gaggenau, Luisenstraße 17.

Die zwei weiteren Drittel des Trios, das mit dieser Veranstaltung sein Premierenkonzert gibt, sind Marc Oliver Dopf am Flügel sowie Roland Hasenohr an den Gitarren. Karten für das Konzert gibt es im Kulturamt Gaggenau und bei www.reservix.de.

Badisches Staatstheater zeigt Ballett-Querschnitt

Für alle, die am liebsten keines der hochkarätigen Balletts des Badischen Staatstheaters verpassen möchten, hat das Haus eine Alternative parat, die am Samstag, 2. April, ein letztes Mal zu sehen ist: Bei „Was wir noch haben – ein Galaprogramm“ zeigen die Tänzerinnen und Tänzer Ausschnitte aus den Ballettproduktionen „Zukunft Choreografie“, „Ruß – eine Geschichte von Aschenputtel“, „Was ihr wollt“ und „Der Feuervogel“. Start ist um 19.30 Uhr, Tickets unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Ulan & Bator sind zu Gast im Tollhaus Karlsruhe

Elemente aus Theater, Musik, Comedy, Tanz, Improvisation und Wortwitz – das alles verbinden Frank Smilgies und Sebastian Rüger alias „Ulan & Bator“ bei ihren Auftritten.

Mit seinem Programm „Zukunst“ ist das preisgekrönte Duo, das niemals ohne seine obligatorischen Pudelmützen auftritt, am Freitag, 1. April, ab 20 Uhr im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35, zu sehen.

Tickets gibt es unter www.tollhaus.de.

Puppen spielen in Pforzheim „Das Gespenst von Canterville“

Gespensterstunde auf Schloss Canterville! Ein Horror für die englischen Bediensteten des Schlosses, aber nicht für die neuen Besitzer aus Amerika. Kein Wunder, dass das Gespenst hart arbeiten muss, um den Fremden das Fürchten zu lehren.

Bei der Pforzheimer Marionettenbühne Mottenkäfig, Kirchenstraße 3, wird „Das Gespenst von Canterville“ am Freitag, 1. April, um 20 Uhr für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren gezeigt. Karten unter www.reservix.de.

Palazzo Halle Karlsruhe lädt zum Designfestival

Über 60 junge Designer, Start-ups und Kreative aus den Bereichen Mode, Schmuck und Design stellen am Wochenende beim „Designfestival Karlsruhe“ ihre Kreationen vor. Geöffnet ist die Mini-Messe in der Karlsruher Palazzo Halle am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Tickets gibt es unter www.designfestival-ka.de.