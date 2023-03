Helge Schneider kommt. Gautier Capuçon tritt auf. Zudem wird das Musical „Flashdance“ aufgeführt. Dies sind nur drei Beispiele.

Am ersten März-Wochenende ist in der Region viel los. Unternehmungslustigen werden zahlreiche Veranstaltungen geboten.

Wir stellen ein paar der spannendsten Veranstaltungen zwischen Freitag und Sonntag vor.

„Flashdance“ in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe

„What a Feeling“ – wer den Film „Flashdance“ gesehen hat, der kann diese drei Wörter nicht lesen, ohne sofort die dazugehörige Melodie im Ohr zu haben. „Maniac“, „Gloria“ oder „I Love Rock ’n’ Roll “ – der Kultfilm aus den 1980er Jahren ist gespickt mit Hits und wirkt bis heute nach.

In der Schwarzwaldhalle Karlsruhe, Festplatz 5, ist „Flashdance“ am Samstag, 4. März, in seiner Musical-Fassung zu sehen. Und das gleich zweimal, um 14.30 Uhr sowie um 19.30 Uhr.

Tickets für die Veranstaltung gibt es online unter www.eventim.de.

Ein Cellist und ein Pianist im Festspielhaus Baden-Baden

Im Baden-Badener Festspielhaus, Beim Alten Bahnhof 2, findet am Sonntag, 5. März, ein musikalisches Gipfeltreffen statt. Rudolf Buchbinder, seines Zeichens großer Pianist und bekannter Beethoven-Interpret, trifft auf Gautier Capuçon, der als Frankreichs berühmtester Cellist gefeiert wird.

Ab 17 Uhr spielen die beiden gemeinsam – natürlich – Beethoven-Sonaten und bringen dazwischen Liebeslieder unter, darunter Debussys „Sérénade“, Faurés „Après un rêve“ und Beethovens „Bei Männern, welche Liebe fühlen“.

Karten gibt es online unter www.festspielhaus.de.

Jens Wawrczeck liest im Kulturhaus Osterfeld „Die Vögel“

Seinen Namen kennt nicht jeder, seine Stimme jedoch umso mehr. Seit über 40 Jahren spricht Jens Wawrczeck Peter Shaw in der Hörspielserie „Die drei ???“. Der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher hat passend zu seiner berühmtesten Rolle eine große Leidenschaft im Leben: Alfred Hitchcock.

Mit der Lesereihe „Hitch und ich“ erfüllt er sich jetzt einen Traum. In einer multimedialen Show liest er aus den Romanen und Erzählungen hinter Hitchcocks Filmerfolgen. Begleitet wird das Programm von Live-Musik mit jeweils unterschiedlichen Künstlern. Am Sonntag, 5. März, ist im Großen Saal des Kulturhauses Osterfeld, Osterfeldstraße 12, „Die Vögel“ dran.

Start der mörderischen Leseperformance ist um 20 Uhr. Karten gibt es unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Pink-Floyd-Tributeband „echoes“ spielt in Rastatt

Sie hat schon viele Konzerte absolviert: Die Pink-Floyd-Tributeband „echoes“ gehört zu den erfolgreichsten Pink-Floyd-Tributebands überhaupt. Seit 2015 präsentieren die Musiker die Musik von Pink Floyd, die wie kaum eine andere von synthetischen Sound-Landschaften und elektronischen Klangkaskaden lebt, in reduzierter Form als reine Akustik-Show.

Mit Erfolg, denn in quasi nacktem Zustand offenbart sich die Essenz der zeitlosen Musik von Pink Floyd besonders gut. Wer das selbst einmal erleben will, kann „echoes“ am Samstag, 4. März, in der BadnerHalle Rastatt hören. Die Akustik-Show „Barefoot To The Moon“ beginnt um 20 Uhr.

Tickets unter www.kulturundveranstaltungen.de.

„marottinale“ zeigt in Karlsruhe Höhepunkte des Puppentheaters

Zum 17. Mal lädt am Wochenende das Karlsruher Figurentheater „marotte“ zum Figurentheater-Festival „marottinale“.

Zu den noch nicht ausverkauften Höhepunkten gehört das Stück „Du hast angefangen! Nein Du!“ für Kinder ab drei Jahren (Freitag, 3. März, 11 Uhr), „Heidis Geheimnis“ (Samstag, 4. März, 19 Uhr) sowie „Scham I Lippen – eine szenische Objektsauerei“ im Abendprogramm für Erwachsene (Samstag, 4. März, 22 Uhr). Tickets gibt es unter www.marotte-theater.de.

Im Tollhaus auf dem Alten Schlachthof ist am Freitag, 3. März, außerdem ein Puppentheaterstück für Jugendliche und Erwachsene zu sehen. In „Grand Hotel Grimm – Die Berliner Stadtmusikanten V“ geht es um vier tierische, ältere Herrschaften, die gemeinsam ein Hotel eröffnet haben. Karten: www.tollhaus.de.

Helge Schneider zu Besuch in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe

Wer einem Auftritt von Helge Schneider beiwohnen möchte, sollte sich im Vorfeld möglichst von allen Erwartungen befreien. Die nützen nichts bei dem Künstler, der gleichermaßen für seine wahnwitzige Komik wie seine irrsinnige Musikalität bekannt ist und der auf der Bühne immer sehr spontan und kompromisslos entscheidet, welche dieser Seiten er denn heute besonders in den Vordergrund stellen will.

„Der letzte Torero – Big L.A. Show“ heißt seine aktuelle Show, mit der er am Sonntag, 5. März, um 20 Uhr auch Halt in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe, Festplatz 5, macht.

Tickets für den Auftritt gibt es unter www.eventim.de.

Musikkabarettistin Annette Kruhl tritt in Achern auf

Sie feiert bereits ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum: Musikkabarettistin Annette Kruhl kann ein amüsantes Fazit ihres bisherigen Werdegangs ziehen. Am Samstag, 4. März, will sie dies ab 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Achern, Rathausplatz 1, tun.

Die Wahl-Berlinerin berichtet über ihren Job als Fernseh-Autorin für SAT.1, was sie aus dem Angebot gemacht hat, einen Song für Schlager-Star Andrea Berg zu schreiben, und liefert skurrile Anekdoten aus dem Leben einer Komikerin. Darüber hinaus beleuchtet sie das Flirtverhalten deutscher Männer.

Tickets unter www.reservix.de.