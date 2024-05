Das zweite Mai-Wochenende bietet viel Tanzbares, zum Beispiel in Baden-Baden und Rastatt. Auch in Karlsruhe sind die Veranstaltungs-Kalender gut gefüllt – unter anderem mit einem Musik- und einem Filmfestival.

In den Mai getanzt wurde ja schon in der vergangenen Woche vielerorts in der Region.

Das kommende Wochenende bietet noch einmal eine Extraportion „tanzbarer“ Veranstaltungen.

Daneben gibt es außerdem Theater, ein Filmfestival und wie immer viel Musik.

Tanz unter Platanen startet wieder in Rastatt

Tanzen unter freiem Himmel – und unter Anleitung von Expertinnen und Experten – ist ab Freitag, 10. Mai, ab 19 Uhr wieder an insgesamt fünf Terminen auf dem Rastatter Marktplatz geboten. Die Veranstaltungsreihe „Tanz unter Platanen“ startet in die Saison 2024, veranstaltet vom Rastatter Stadtmarketing und der Tanzschule Müller.

Standardtänze wie Discofox, Rumba oder Walzer dürfen mitgetanzt werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Zusätzlich gibt es professionelle Showeinlagen und kulinarische Angebote. Weitere Termine in diesem Jahr sind der 7. Juni, der 12. Juli, der 2. August und der 6. September. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt.

Woodstickel-Festival

Wie jedes Jahr am Wochenende nach Christi Himmelfahrt steigt am Freitag, 10., und Samstag, 11. Mai, auf dem Festplatz „Ponderosa“ in Karlsruhe-Wolfartsweier das familienfreundliche Musikfestival Woodstickel. Bluesrock mit der Band Retrock, Jazz mit Trigon und Rock mit den Chilibones stehen am Freitag ab 18 Uhr auf dem Programm.

Der Samstag wird ab 17 Uhr gemischt-musikalisch mit Singer-Songwriter Adrian Habich, der Cat Hill Bluesband, Diesel Vanilla und der Band Hardcover. Der Eintritt zum Woodstickel-Festival ist frei. Weitere Infos unter www.woodstickel.de.

Malandain Ballet Biarritz mit drei Shows in Baden-Baden

Erstmals zu Gast in Baden-Baden, dafür gleich an drei Terminen: Die Tanzkompagnie Malandain Ballet Biarritz gastiert am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr, am Samstag, 11. Mai, um 18 Uhr und am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr im Festspielhaus.

Auf die Musik von Ludwig van Beethovens „La Pastorale“, und Frédéric Chopins „Nocturnes“ tanzt die Gruppe laut Veranstalter in „klaren, neoklassischen Linien“ und vereint die Eleganz des französischen Balletts mit der Ausdruckskraft des zeitgenössischen Stils.

Tickets für alle drei Termine sind erhältlich unter www.festspielhaus.de.

KIT-Kammerorchester lädt zum Tanz in den Mai

Das Kammerorchester des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) lädt zum „Tanz in den Mai“ in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Ballettstudio „La Remise“ am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Gerthsen-Hörsaal auf dem Uni-Campus, Engesserstraße 9, Gebäude 30.21, Raum 001.

Zu hören sind Stücke von Rameau, De Falla, Ravel, Anderson, Schulhoff, Piazzolla und Schtschedrins Ballett-Adaptation von Bizets Carmen-Suite. Karten für die Veranstaltung sind erhältlich im Musikhaus Schlaile, Kaiserstraße 175 in Karlsruhe, Telefon (0721) 1 30 20, sowie per E-Mail an info@kammerorchester.kit.edu.

Leipziger Thomaskantor zu Gast in Karlsruhe

Die Karlsruher Christuskirche begrüßt zu Christi Himmelfahrt einen besonderen Gast: den Leipziger Thomaskantor Johannes Lang. Am Donnerstag, 9. Mai, um 18 Uhr nimmt der Organist die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Christuskirche, Kaiserallee 2 in Karlsruhe, mit auf eine „Reise in den Musikhimmel Leipzig“.

Und zwar mit Werken von Matthias Weckmann, Johann Sebastian Bach, Günther Raphael, Günther Ramin, Carl Piutti, Robert Schumann und Johannes Weyrauch. Bereits um 17.30 Uhr gibt der Thomasorganist eine Einführung in den Konzertabend auf der Orgelempore der Christuskirche. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden sind erbeten.

Festival für Dokumentarfilm in Karlsruhe

Dokumentationen in Film, Ton und Installation bietet das deutschlandweit einzigartige Dokka-Festival in Karlsruhe vom 8. bis 12. Mai. Neben brancheninternen Austausch- und Diskussionsveranstaltungen und der Verleihung verschiedener Festival-Preise werden vor allem Dokumentationen zu den unterschiedlichsten Themen vorgeführt.

Eine Auswahl: Das leere Paris während der Coronapandemie zeigt etwa der Dokumentarfilm „Ceci n’est pas une Guerre“ am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr in der Kinemathek, oder am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr in der Schauburg.

Eine Hommage an all jene Leistungssportler und -sportlerinnen, die es nie aufs Siegertreppchen geschafft haben, ist der Film „Life is not a competition, but I’m winning“ am Donnerstag, 9. Mai, um 21.15 Uhr in der Kinemathek. Warum Menschen beschließen, nichts mehr zu essen, ist Thema der Hördokumentation „Hunger“ am Samstag, 11. Mai, um 13.30 Uhr in der Kinemathek.

Ein interaktiver Klangspaziergang lädt am Samstag, 11. Mai, um 15 Uhr sowie am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr in der Kinemathek zum Mitmachen ein. Alle Infos und Tickets gibt es unter www.dokka.de.