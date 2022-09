Kunst aller Sparten: John-Neumeier-Ballett in Baden-Baden, Wiener Klassik in Karlsruhe und mehr

Das lange Wochenende bietet in der Region nicht nur Konzerte und Ausstellungen, sondern in Baden-Baden auch ein Tanzfestival von Weltrang.

Auch am ersten, langen Oktoberwochenende ist in der Region in Sachen Kultur einiges geboten.

Wir stellen einige der großen und bemerkenswerten Auftritte, Ausstellungen und Ereignisse vor:

Badische Geschichte im Schweizer Hof Bretten

1818 wurde im Großherzogtum Baden die für ihre Zeit wegweisende, frühkonstitutionelle Verfassung erlassen. In der Revolution 1918 brach dann die Monarchie zusammen und Baden wurde eine Republik, die 1919 eine der demokratischsten Verfassungen der Zeit erhielt.

An diese beiden Ereignisse erinnert die Sonderausstellung „Demokratie wagen? Baden 1818-1919“, die nun im Museum im Schweizer Hof Bretten eröffnet wurde.

Noch bis zum 27. November kann dort anhand anhand von Dokumenten und Exponaten der lange Weg Badens von der Monarchie zur Republik nachverfolgt werden. Die vom Generallandesarchiv Karlsruhe gestaltete Ausstellung kann mittwochs von 15 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Führungen können unter Telefon (0 72 52) 58 37 10 gebucht werden.

Tanzfestival in ganz Baden-Baden

Ein Vierteljahrhundert Freundschaft haben das Baden-Badener Festspielhaus und der Hamburger Ballett-Intendant John Neumeier bereits hinter sich. Nun widmet sich dem Ausnahmechoreographen ein ganzes Festival.

Von Freitag, 30. September, bis Sonntag, 9. Oktober, werden bei „The World of John Neumaier“ im Festspielhaus Ballette und Tanzaufführungen von Weltrang gezeigt.

Zu sehen ist an diesem ersten Festivalwochenende unter anderem das „Beethoven-Projekt II“, mit dem John Neumeier den berühmten Komponisten ehrt und seine Auseinandersetzung mit der Musik des Großmeisters der Wiener Klassik fortsetzt (Samstag, 18 Uhr; Sonntag, 17 Uhr sowie Montag, 14 Uhr).

Den großen Aufführungen sind weitere Veranstaltungen in ganz Baden-Baden zur Seite gestellt. Am Sonntag, 11 Uhr, hält der Tanzhistoriker Ralf Stabel im Baden-Badener Museum LA8 einen Vortrag über das choreographische Projekt „Die Unsichtbaren“, das am kommenden Mittwoch, 5. Oktober, Premiere feiert, und mit dem John Neumeier an fast vergessene Tänzerinnen und Tänzer sowie an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern möchte.

Tickets sowie weitere Informationen unter www.festspielhaus.de.

Popnetz Karlsruhe feiert New Bands Festival

Eine große Chance für junge Bands aus Karlsruhe und dem gesamten Umland bietet das vom Popnetz Karlsruhe organisierte „New Bands Festival“ – und das schon seit 39 Jahren. Am Samstag, 1. Oktober, stehen nun einige glückliche Nachwuchsmusiker auf der Bühne des Substage auf dem Alten Schlachthofgelände, um beim Semifinale gegeneinander anzutreten.

Eine Fachjury entscheidet dort gemeinsam mit dem Publikum, welche Bands es ins Finale schaffen und unter anderem Tonstudioaufnahmen und Auftritte bei „Das Fest“ gewinnen können.

Start ist am Samstag um 19.30 Uhr, Einlass eine halbe Stunde früher. Tickets unter www.substage.de.

ZKM zeigt Fotografien von Katharina John

„Katharina John. Talking Heads“ heißt eine neue Ausstellung, die am Donnerstag, 29. September, um 18 Uhr im Karlsruhe Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), Lorenzstraße 19, eröffnet wird. Die Fotografin Katharina Jones ist für ihre klassischen, analogen Fotografien bekannt, in denen sie Menschen in konkreten Lebenssituationen fotografiert.

Mithilfe der Reenactement-Technologie des ZKM erwachen diese Porträts in der Ausstellung digital zum Leben: Sie kommen (mit Hilfe von Stimmen bekannter Schauspielerinnen und Schauspieler) mit ihrer Schöpferin ins Gespräch. Der Eintritt ist frei. Mehr unter www.zkm.de.

„Wiener Klassik“ startet in Karlsruhe mit Beethoven

Mit dem klaren Motto „Beethoven Pur!“ startet am Montag, 3. Oktober, die Klassische Philharmonie Bonn in der Karlsruher Schwarzwaldhalle am Festplatz in die neue Saison.

Ab 20 Uhr spielen die Musikerinnen und Musiker unter anderem die Ouvertüre zum Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ sowie die Sinfonie Nr. 7 A-Dur op.92. Dem Konzert geht eine Einführung um 19.15 Uhr voraus.

Tickets gibt es online unter www.klassische-philharmonie-bonn.de.