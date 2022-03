Wer noch eine Idee für die Gestaltung dieses Wochenende sucht, hat reichlich Auswahl. Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen vor, die in der Region stattfinden.

Was vom 11. bis 13. März los ist

Viele Künstler legen jetzt erst wieder richtig los. Verschobene Veranstaltungen wie beispielsweise die Aufführung von Joseph Haydns „Schöpfung“ in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe werden nun nachgeholt.

Zum Unterhaltungsangebot gehören dieses Wochenende auch ein A-cappella-Konzert, Zirkus und Comedy. Die BNN stellen eine Auswahl der besuchenswerten Veranstaltungen in der Region vor.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln des Landes und informieren Sie sich vorab beim jeweiligen Veranstalter – auch weil es durchaus passieren kann, dass die eine oder andere Veranstaltung kurzfristig abgesagt wird.

Ray Wilson und Medlz kommen nach Remchingen

„Calling all stations“ heißt das letzte Studio-Album von Genesis. Seine Veröffentlichung liegt 25 Jahre zurück. Sänger der britischen Erfolgsband war damals Ray Wilson. Er kommt am Freitag, 11. März, mit seiner Band nach Remchingen und lässt musikalisch alte Zeiten auferstehen. Beginn ist um 20 Uhr in der Kulturhalle, Hauptstraße 115.

Frauenpower ist dagegen am Samstag, 12. März, um 20 Uhr angesagt. Die Medlz gastieren in der Kulturhalle. Die vier Sängerinnen gelten laut Veranstalter als beste weibliche A-cappella-Popband Europas. Nelly Palmowske, Silvana Mehnert, Joyce-Lynn Lella und Sabine Kaufmann füllen den Abend mit Songs, die ihnen persönlich etwas bedeuten. Das Konzert trägt daher den Titel „Der Soundtrack unseres Lebens“.

Karten und weitere Infos für beide Konzerte unter www.kulturhalle-remchingen.de und Telefon (0 72 32) 36 96 10.

Hadyn-Oratorium in der Stadtkirche Karlsruhe

Das Konzert hätte bereits vor zwei Jahren stattfinden sollen. Doch es wurde wie viele Veranstaltungen wegen Corona angesagt. Nun also der zweite Anlauf: Am Sonntag, 13. März, wird in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn zu Gehör gebracht.

Die Aufführung des Oratoriums gestalten unter Leitung von Christian-Markus Raiser die Solisten Fanie Antonellou (Sopran), Moritz Kallenberg (Tenor) und Armin Kolarczyk (Bariton) sowie der Karlsruher Bachchor. Zudem ist Camerata 2000, das Kammerorchester der Kammerakademie Calw, mit von der Partie. Haydn schuf das Werk Ende des 18. Jahrhunderts, er schildert musikalisch die Erschaffung der Welt.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, die Stadtkirche befindet sich am Marktplatz. Weitere Infos sind unter www.musikanderstadtkirchekarlsruhe.de zu finden.

Maccaroni mit Zirkusshow im Tollhaus Karlsruhe

Fallen – was bedeutet das? Das Jugendensemble des Kinder-und Jugendzirkus Maccaroni geht dieser Frage am Sonntag, 13. März, nach. Im Tollhaus, Alter Schlachthof 35, in Karlsruhe zeigen seine 30 Mitglieder, dass es verschiedene Antworten geben kann. Ist es ein schmerzhafter Aufprall? Das Eintauchen in Wasser? Fangen andere mich auf?

Die Jugendlichen blicken auf zwei Jahre ohne Auftritt zurück. „Fallen Fiel Gefallen“ beendet nun die Zwangspause durch die Corona-Pandemie. Die zweistündige Zirkusshow beginnt um 18 Uhr.

Weitere Infos und Tickets sind unter www.tollhaus.de und Telefon (07 21) 96 40 50 erhältlich.

„Comedy Cocktail“: Vier Comedians gastieren in Rastatt

Vier Zutaten hat der Cocktail, den Marco Herrmann an zwei Tagen in der Reithalle Rastatt schüttelt. Der Moderator mixt Slapstick von Jan van Weyde, deutsch-französischen Charme von Mademoiselle Mirabelle, Comedy von Marco Brüser und Humor von Thomas Müller miteinander. Den Zuschauern serviert er ein „Getränk mit Lachgarantie“.

Der Moderator und die vier Comedians stehen am Freitag, 11. März, und am Samstag, 12. März, gemeinsam auf der Bühne. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Weitere Infos und Karten für den „Comedy Cocktail“ am Schlossplatz 9 gibt es unter www.kulturundveranstaltungen.de und Telefon (0 72 22) 3 82 90.

Galgenhumor von La Signora in Ettlingen

Viel gelacht werden soll auch in Ettlingen. Dort ist am Freitag, 11. März, Carmela de Feo „Allein unter Geiern“. Die Komödiantin und Akkordeonistin schlüpft in die Rolle der „La Signora“ – chic gekleidet mit Haarnetz und schwarzer Friedhofskluft. Ihrem Publikum verspricht sie viel Spaß und Chaos sowie eine kräftige Prise Galgenhumor.

La Signora ist ab 20.30 Uhr im Nachtcafé der Schlossgartenhalle zu Gast. Weitere Infos und Karten gibt es unter Telefon (0 72 43) 10 13 33 und www.ettlingen.de.

Arten-Ausstellung auf Rappenwört

Die Flügel sind kräftig orange, braune Tupfen und ein silbriges Band dienen der Zierde. Der Schmetterling ist so prachtvoll wie sein Namensgeber, dem Kaisermantel. Das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört wendet sich in einer Ausstellung dem Tagfalter zu.

Von diesem Freitag an können sich Interessierte auf Rappenwört über den Kaisermantel und die anderen Arten des Jahres 2022 schlau machen. Der Schmetterling und auch die Kleine Pechlibelle, der Fliegenpilz und die Große Brennnessel kommen am Oberrhein vor.

Die Ausstellung „Kaisermantel und Pechlibelle“ wird um 10 Uhr eröffnet. Sie ist bis 24. Juli von Dienstag bis Freitag zwischen 12 und 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter Telefon (07 21) 95 04 70 und www.nazka.de.