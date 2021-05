Verkehrspolizei kontrolliert über 500 Motorräder bei landesweiten Aktion

Bei einer landesweiten Aktion hat die Verkehrspolizei die Geschwindigkeit und den technischen Zustand von Fahrzeugen kontrolliert. Nach Angaben der Polizei überwachte sie die Straßen an acht Stellen im nördlichen und südlichen Landkreis.

Dabei seien insgesamt 520 Motorräder, 27 Autos und zwei Lkw kontrolliert worden. 29 Motorradfahrer und 119 Autofahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 27 Pkw-Fahrer, die erheblich zu schnell unterwegs waren, wurden kontrolliert.

Ein Autofahrer war bei erlaubten 70 Kilometer pro Stunde mit 123 Kilometer pro Stunde unterwegs. Er muss neben einem Bußgeld und Punkten auch mit einem Fahrverbot rechnen. An einem Lkw beanstandete die Polizei die Ladungssicherung.

An 62 Motorrädern wurden technische Mängel in Form von veränderten Auspuffanlagen oder dem Anbau nicht zugelassener Bauteile festgestellt. In einem Fall wurde die Drosselung der Leistungsobergrenze des Motorrades entfernt. Der Fahrer war nicht im Besitz der Fahrerlaubnis. So stellte die Polizei das Motorrad sicher.

Weiteren zwei Motorradfahrern wurde die Weiterfahrt wegen erheblicher technischer Mängel untersagt.

Außerdem organisierte die Polizei drei Präventionsveranstaltungen an Bikertreffpunkten, sowie der Tank- und Rastanlage Bruchsal. Dort kamen sie mit über 200 interessierten Motorradfahrern ins Gespräch.