Verkehrsunfall beim Einparken in Karlsruhe: 30-Jährige leicht verletzt

Eine 61-Jährige hat am Dienstagmittag gegen 16.20 Uhr bei einem Einparkversuch in der Kleinsteinbacher Straße in Stupferich einen Sachschaden von rund 8000 Euro verursacht und eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Dame ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand rückwärts einparken.

Dabei rutschte sie vom Bremspedal ab und trat auf das Gaspedal. Der Pkw beschleunigte und prallte gegen einen dahinter geparkten Pkw und verletzte eine 30-Jährige die gerade ihren Parkvorgang beendet hatte und noch im Fahrzeug saß. Durch den Aufprall wurden insgesamt vier geparkte Fahrzeuge aufeinander geschoben.