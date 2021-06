Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Landesstraße 562

Gegen 7.10 Uhr am Montagmorgen hat eine 20-Jährige beim Abbiegen von Kapfenhardt auf der Kreisstraße 4318 nach links auf die Landesstraße 562 in Richtung Langenbrand einen anderen Pkw-Fahrer übersehen und ist daraufhin mit ihm zusammen gestoßen. Dies teilt die Polizei Pforzheim mit.

Der 57-Jährige war aus der Richtung Langenbrand in Richtung Salmbach unterwegs, als der Unfall entstand. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5 500 Euro.