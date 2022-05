Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Karlsruhe

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem Pkw ist es am Montagabend in Karlsruhe zu zwei Leichtverletzten gekommen, darunter ein 4-jähriges Kind.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw ist es am Montagabend in der Kaiserallee in Karlsruhe gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei der Kollision der Radfahrer, sowie ein 4-jähriges, sich im Auto befindenden, Kind leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 16-Jährige mit seinem Rad gegen 20.40 Uhr auf der Kaiserallee in Richtung Yorckstraße unterwegs, offenbar entgegen der Fahrtrichtung. Ein 48-jähriger Autofahrer bog unterdessen von der Nelkenstraße in die Kaiserallee ab.

Hierbei übersah er wohl den Radfahrer. Es kam zur Kollision, bei der sich der Radfahrer leicht verletzte. Im Fahrzeug des Mannes befand sich ein 4-jähriges Kind, das sich bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzte. Ob das Kind den Sicherheitsgurt angelegt hatte, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.