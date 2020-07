Auto wird mitgeschleift

Verletzter bei Straßenbahnunfall in Karlsruhe-Mühlburg

Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am späten Freitagnachmittag in Mühlburg verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr an der Kreuzung Hardtstraße/Lameystraße, teilte die Polizei auf BNN-Anfrage mit.