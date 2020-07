Hubschrauber im Einsatz

Vermeintliche Menschenschreie bei Weinheim: Ziegenherde greift Polizei an

In der vergangenen Nacht haben vermeintliche Menschenschreie nahe der Burgruine Windeck in Weinheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Hundestaffel und ein Polizeihubschrauber waren in der Stadt nahe Mannheim im Einsatz. Am Ende wurden die Beamten von einer Ziegenherde attackiert.