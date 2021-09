Vermisst: 59-jähriger Reiner Laskowski wird in der Region Karlsruhe vermutet

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil fahndet derzeit nach dem 59-jährigen Reiner Laskowski und bittet um die Unterstützung der Bevölkerung. Der Vermisste könnte sich im Großraum Karlsruhe in den Regionen Gaggenau, Bischweiler, Rastatt, Durmersheim, Karlsruhe-Ettlingen und Karlsbad aufgehalten haben, wie die Polizei mitteilte.

Reiner Laskowski war seit Jahren als Wohnsitzloser überwiegend im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war am 5. Mai in Baiersbronn-Klosterreichenbach. Dort wurde er unweit der S-Bahn Haltestelle in Richtung Rastatt polizeilich kontrolliert.

Personenbeschreibung

etwa 1,80 groß

kräftige Statur

lange, weißgraue Haare

langer Bart

ungepflegte Erscheinung