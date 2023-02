Vermisster Mann aus Karlsruhe tot im Wald gefunden

Der seit Samstag, 28. Januar, vermisste Mann ist tot. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde der 52-Jährige am Dienstagmittag in einem Waldgebiet zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach tot aufgefunden.

Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.