In der Familie ist es in der Regel keine Option, den Kontakt abzubrechen. Man will ja das Familienleben weiterführen. Deshalb muss man auch unterscheiden, wie tief die betreffenden Personen schon in die Verschwörungserzählungen eingetaucht sind.

Wenn man das Gefühl hat, es bahnt sich gerade an, die Leute sind noch in einer Suchphase, sind unsicher oder konsumieren online alternative Medien, kann man noch sehr viel mit Fakten erreichen. Manchmal kann man eine Verschwörungserzählung für die Betroffenen dann noch dekonstruieren und sagen, da wird eine Unwahrheit behauptet.

Wenn man aber den Eindruck hat, die Menschen haben sich schon sehr weit in den Verschwörungsglauben verstrickt, können Fakten auch genau das Gegenteil bewirken. Dann kann es passieren, dass Leute sich sogar noch stärker in Verschwörungserzählungen eingraben. Trotzdem ist es dann wichtig, nicht den Kontakt zu verlieren, sondern irgendwie in Beziehung zu bleiben. Man hat da einen Marathon vor sich.

Man kann vielleicht noch auf der Ebene an die Leute herankommen, in dem man nach den Quellen fragt, indem man Quellenkritik übt. Wie kommt denn das, was du glaubst, zustande? Was sind das für Quellen auf die du dich beziehst? Wer hat da vielleicht ökonomische Interessen? Viele Verschwörungserzähler haben ja ein ökonomisches Interesse hinter ihren Äußerungen. Wichtig ist, dranzubleiben und zu sagen: Ich akzeptiere die Position nicht, die du vertrittst. Aber ich akzeptiere dich als Person.