Den Start in die Softball-Saison hat sich Bundesliga-Dino Karlsruhe Cougars anders vorgestellt. Acht Spiele, kein Sieg - so liest sich die Zwischenbilanz. Nun soll auch ein US-Import mit für die Wende sorgen.

Die spielfreie Zeit ist für die Cougars Karlsruhe nach dem verkorksten Saisonstart gerade recht gekommen. Nach acht Spielen stehen die Softballerinnen in der Süd-Staffel der Bundesliga noch ohne einen Sieg da – aber nicht ohne Zuversicht. „Die Ergebnisse spiegeln nicht die Spielstärke der Mannschaft wider“, sagt Co-Trainerin Stephanie Küpers, die für die Fortsetzung der Saison folgende Marschroute ausgibt: „Besser machen und angreifen!“

Nach den zwei jüngsten Heimpleiten gegen die Mannheim Tornados stand für die Cougars eine insgesamt vierwöchige Pause in der Liga an, weiter geht es nun an diesem Sonntag (13 und 15.30 Uhr) mit dem Heimspiel-Doppelpack gegen Tabellenführer Stuttgart Reds. Zwischendurch waren drei Spielerinnen der Karlsruher sowie drei Coaches mit der baden-württembergischen Auswahl im Länderpokal erfolgreich, in Paderborn setzte sich das U19-Team im Finale gegen Bayern durch.

Cougars kam Liga-Pause gelegen

Küpers Optimismus, die Negativserie nun bald zu durchbrechen, hängt auch mit der Zusammensetzung des Teams zusammen. Man habe eine gute Mischung aus „jungen Wilden und erfahrenen Spielerinnen“, berichtet die spielende Co-Trainerin. Zudem habe man die Ligapause nutzen können, um im Training an „ein paar Stellschrauben“ zu drehen, „gerade in der Offensive“. Speziell im Angriff lief es nämlich bislang nicht, in der Defensive dagegen „ganz gut“.

Zudem können die Cougars, deren Standort-Zukunft aufgrund der geplanten Wohnbebauung auf dem Areal in der Karlsruher Nordstadt weiter ungeklärt ist, nun auf eine Verstärkung aus Übersee setzen. Über private Kontakte hat sich der Club die Dienste einer US-Collegespielerin gesichert, die der Mannschaft des Trainergespanns Rolf Hammer/Küpers vor allem in der Offensive frisches Leben einhauchen soll.

Ex-Nationalspielerin Lisa Delay fehlt im Team-Gerüst

Allerdings fehlt den Cougars seit dieser Saison eine wichtige Stammkraft der vergangenen Jahre. Die frühere Nationalspielerin Lisa Delay hatte im vergangenen Sommer Schläger und Fanghandschuh zur Seite gelegt.

Und natürlich riss Delay, die als Teenagerin zum Karlsruher Baseball- und Softball-Club gekommen war und mehr als 15 Jahre lang ihre „Homebase“ dort hatte, eine Lücke. „Lisa fehlt dem Team sehr“, gibt Küpers zu.

Gleichwohl soll nun die Wende gelingen, auch wenn das gegen Süd-Spitzenreiter Stuttgart schwer wird. Auch die Play-offs um die Meisterschaft sind schon in weite Ferne gerückt. „Realistisch betrachtet, ist der Zug fast abgefahren“, sagt Küpers. Die ersten vier Mannschaften der Nord- und Süd-Staffeln spielen den deutschen Meister aus.

Für die Tabellenfünften und -sechsten geht es im „Deutschland-Pokal“ um einen Startplatz für ein internationales Turnier in der Folgesaison. Am 23. Juli haben die Karlsruherinnen in Mannheim ihre letzten Punktespiele, dann wird sich zeigen, wie viel Tabellenboden die Cougars noch gutmachen konnten.