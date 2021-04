Täter nicht erfolgreich

Vier Anrufe durch falsche Polizeibeamte im Stadt - und Landkreis Karlsruhe

In Karlsruhe und im Landkreis sind am Mittwoch vier Anzeigen wegen Anrufen durch falsche Beamte oder Enkel eingegangen. Laut Angaben der Polizei waren die Täter jedoch in keinem der Fälle erfolgreich.