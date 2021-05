Schweinepest, Vogelgrippe und Hasenpest: In Deutschland verbreiten sich mehrere Tierseuchen. Wir haben mit Experten darüber gesprochen, wie gefährlich sie für Menschen und Tiere im Landkreis Karlsruhe sind.

Die Afrikanische Schweinepest ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Zuletzt wurden Fälle in Sachsen und Brandenburg bekannt. Droht nun auch ein Ausbruch in der Region?

„Wenn die Schweinepest bei uns auftaucht, dann wahrscheinlich zuerst bei Wildschweinen“, sagt Klaus Joachim Thierer, Leiter des Veterinäramtes im Karlsruher Landratsamt.

Ein möglicher Verbreitungsweg: Speiseabfälle. Kritisch wird es zum Beispiel, wenn ein infiziertes Schwein zu Wurst verarbeitet wird und ein Lkw-Fahrer seine Essensreste auf Durchreise im Landkreis Karlsruhe entsorgt.