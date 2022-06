„Voices of KA“: Stefan Melzer und seine Hymne aus Karlsruhe

Stefan Melzer, Frontmann der Karlsruher Coverband Blockbuster, hatte während des Lockdowns eine Idee: Er gründete das Projekt „Voices of KA“ und will damit ein Zeichen setzen für Solidarität in der Branche.

Seine Leidenschaft für Musik entdeckte Stefan Melzer schon im zarten Alter von drei Jahren. „Da stand ich mit einem selbst gebastelten Mikrofon auf der Treppe unserer Nachbarn und gab ungefragt eine eigene Interpretation eines Hits von Heino zum Besten.“

Viele Jahrzehnte später singt Melzer immer noch: Seit 2001 ist er Frontmann der Karlsruher Coverband Blockbuster. „Als während des ersten Lockdowns alle Konzerte ausfielen, war das für mich als Hobbymusiker zwar unerfreulich, aber nicht existenzbedrohend. Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Unterhaltungsbranche hatten aber plötzlich gar keine Einnahmen mehr. Und für die wollte und will ich gerne etwas tun. “

„Voices of KA“ wie einst „USA for Africa“

Melzer gründete das Projekt „Voices of KA“ – die Schirmherrschaft übernahm Karlsruhes Bürgermeister Albert Käuflein. „Ich wollte ein Zeichen setzen für Solidarität in der Branche und gleichzeitig die Karlsruher Musikszene als lebendige, bunte Wertegemeinschaft in den Fokus der Bevölkerung rücken“, sagt Melzer.

Und was wäre dafür besser geeignet als ein hymnisches Lied, das von vielen Sängerinnen und Sängern gemeinsam angestimmt wird?

Melzer erinnerte sich an die 80er Jahre zurück. Beim Projekt „USA for Africa“ sangen Stars wie Bob Dylan, Michael Jackson oder Tina Turner gemeinsam „We Are The World“.

„So etwas müsste in Karlsruhe doch auch möglich sein“, dachte sich Melzer, schrieb die Ohrwurm-Hymne „Stand Together As One“, trommelte seine Musikerkollegen von Blockbuster zusammen, mietete ein Studio und lud ein gutes Dutzend Sängerinnen und Sänger ein, gemeinsam dieses Lied zu singen.

Mehr über Stefan Melzer Zur Person: Stefan Melzer wurde 1964 in Illingen/Saarland geboren, wo er auch aufwuchs. Nach einem Studium zum Bergbau-Ingenieur in Aachen kam er 1992 in die Region Karlsruhe, wo er als Vertriebsingenieur beim Unternehmen Sitema arbeitet. Der Sänger der Coverband Blockbuster gründete mitten in der Corona-Pandemie das Charity-Projekt „Voices Of KA“ und schrieb das Lied „Stand Together As One“, das von vielen Künstlerinnen und Künstlern der Region gemeinsam gesungen wurde. Der Erlös geht an notleidende Musiker in der Region Karlsruhe und an Opfer des Hochwassers im Ahrtal. Idole: Die Sänger Joe Cocker und Meat Loaf sowie Jim Steinman, der die meisten Hits für Meat Loaf schrieb. Lieblingsbuch: Der Roman „Die Feuerzangenbowle“ von Heinrich Spoerl. Motto: „Nimm Dich selbst nicht so wichtig“.

„Von Anfang an wusste ich, dass der Song zweisprachig sein sollte und textlich in die Pandemie passen musste“, sagte Melzer. Fast alle der Sängerinnen und Sänger, die er anfragte, machten spontan und ehrenamtlich mit:

Neben Melzer selbst sind Angie Großmann (Blockbuster), Mike Hohmann, Jessica Houston (Houston Rockets), Danny Konz (Danny & the boys)., Thomas Lochner (Paule Popstar), Frank Olbrich, Paul „Scruffy“ Burke, Horst Meinzer (Poseidon), Dieter Schoppe, Simone Ratzel (Westbound) und Seán Treacy zu hören, im Chor wirken zudem Marco Durin Duchac, Tim Schöllkopf und Nadia Ayche mit. Die Bruchsalerin, die einst bei der Band Mr. President sang, engagiert sich seit dem Ahr-Hochwasser vom Juli 2021 für die Opfer der Flut.

Melzer arbeitet mit Hilfsorganisationen zusammen

Am Anfang koordinierte sie, später vermittelte sie Patenschaften und gründete die Hilfsorganisation „Einfach machen Patenschaften“ , deren Anliegen es ist, Betroffene schnell und unbürokratisch mit Geld- oder Sachspenden zu unterstützen.

Auch Sängerin Danny Konz hat sich bereits zuvor mit ihrer Spendenaktion „Rock Your Home“ und der „Künstler-Help-Box“ für Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Unter anderem mit diesen Organisationen möchte auch Melzer zusammenarbeiten,

Das Lied wird in Kürze digital und auf CD erscheinen – flankiert von einer großen Werbeaktion. „Was wir jetzt noch gut gebrauchen könnten, wären Sponsoren“, sagt Melzer. Die liebevoll gestaltete Homepage zur Aktion ist derzeit noch im Aufbau, pünktlich zur Veröffentlichung des Songs soll alles fertig sein.