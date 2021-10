Volksbank Karlsruhe Baden-Baden setzt auf Werte für die Zukunft

Es war eine wegweisende Entscheidung der Volksbanken Karlsruhe und Baden- Baden Rastatt, ihre Kräfte zu bündeln. Der Zusammenschluss zur Volksbank Karlsruhe Baden-Baden hat sie als starke Regionalbank zusammen- und die Unternehmenswerte wachsen lassen. Neben der nachhaltigen Sicherung der genossenschaftlichen Werte, der Regionalität und Kundennähe ist es der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden ein Anliegen, ihre Zusammenarbeit auf eine neue Ebene zustellen.

Werte sind Wegweiser in die Zukunft

Vertrauen, Menschlichkeit, Stabilität, Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit – diese Werte stehen für die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden und sind Grundlage und Orientierung für ihr Handeln und der Wegweiser in die Zukunft.

Blick ins Kundenmagazin Weitere Informationen zur Volksbank Karlsruhe Baden-Baden, den Werten der Bank und vielen weiteren Themen bietet das aktuelle Kundenmagazin.

„Unsere Werte sind uns besonders wichtig, denn wir haben sie aus Überzeugung formuliert. Sie basieren auf dem Gründungsgedanken und der Geschichte unserer Bank sowie auf den Grundsätzen derjenigen Menschen, die diese Bank geprägt haben und noch immer prägen“, erläutert Andreas Lorenz, Vorstandsvorsitzender, die Grundpfeiler der gewachsenen Unternehmenskultur.

„Unsere Werte spiegeln unser Miteinander als auch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden wider. Wir glauben an die uneingeschränkte Zusammenarbeit, an die Digitalisierung mit dem Menschen im Mittelpunkt und an gesundes Wachstum.“

Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Um die neu formulierten Werte unter den Volksbank-Kunden bekannt zu machen, gibt es ein großes Werte-Gewinnspiel, bei dem es Preise im Wert von 10.000 EUR zu gewinnen. Als Hauptpreise winken ein E-Bike der Marke Scott, ein Gasgrill der Marke Weber, ein Wochenende im Europa-Park für vier Personen, eine Fahrt im Heißluftballon und ein Wellness-Wochenende im Hotel „Fritz-Lauterbad“ in Freudenstadt. Bis zum 10. Dezember kann jeder eine Gewinnspielkarte ausfüllen und in einer Filiale abgeben oder unter www.volksbank-kaba.de/wertegewinnspiel teilnehmen.

Werte, denen sich die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden verpflichtet

VERTRAUEN: Unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter können sich auf die Volksbank verlassen. Das Unternehmen wird als vertrauensvoller Lebensbegleiter rund um Finanzen geschätzt und pflegt eine transparente Partnerschaft auf Augenhöhe.

NACHHALTIGKEIT: Die Heimat liegt den Mitarbeitern der Volksbank am Herzen. Hier übernimmt man Verantwortung für die Region und engagiert sich für die Menschen vor Ort. Gemeinsam mit den Kunden arbeitet die Volksbank für einen nachhaltigen Erfolg.

STABILITÄT: Die Volksbank steht für Kontinuität, Sicherheit und enge Verbundenheit mit den Mitgliedern, den Kunden, den Mitarbeitern und der Region. Hier lebt man eine traditionelle, genossenschaftliche Grundhaltung und ist ein krisensicherer Partner und Arbeitgeber.

MENSCHLICHKEIT: Für die Volksbank steht der Mensch im Mittelpunkt des Handelns. Ein wertschätzender und respektvoller Umgang ist hier die Basis eines gemeinsamen Miteinanders. Durch eine vertrauensvolle Fehlerkultur fördert die Volksbank Kreativität, damit neue Ideen schnell und flexibel vorangebracht werden.

ZUKUNFTSORIENTIERUNG: Bei der Volksbank versteht man digitale Innovationen als Weg zu den Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern. Die Zukunft gestaltet man dort aktiv – innovativ, dynamisch sowie vorausschauend und bewahrt dabei die genossenschaftlichen Wurzeln.