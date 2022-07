Geld ansparen, gleichzeitig die Chance auf tolle Gewinne haben und zudem noch gemeinnützige Projekte unterstützen? Mit der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden überhaupt kein Problem. Jeden Monat verlost der Gewinnsparverein tolle Preise: Ein mal 100.000 Euro in bar, acht mal ein VW ID.3 Elektroauto, acht mal monatlich 250 Euro Extra-Geld über fünf Jahre (aus einem Depot bei Union Investment), 55 mal 5.000 Euro in bar (abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Lose) oder 3.900 mal 500 Euro in bar (abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Lose).

Schon mit 5 Euro je Los ist man dabei. Davon werden vier Euro gespart und mit einem Euro Spieleinsatz nimmt man an den monatlichen Ziehungen teil. Hiervon fließen 25 Cent an gemeinnützige Einrichtungen in der Region. Man unterstützt mit jedem Los Schulen, Kindergärten, Sportvereine und vieles mehr.

Eine garantiert gute Idee: „10 Gewinnt!“

Mit einem 10er Lospaket mit lückenlosen Endziffern von 0 bis 9 sichert man sich Monat für Monat einen Mindestgewinn von 3 Euro. Gleichzeitig hat man so zehnfache Gewinnchancen bei einem Nettoeinsatz von 7 Euro.

Und natürlich besteht mit jedem dieser Lose die Chance auf weitere Gewinne und attraktive Preise bei der jährlichen Zusatzziehung.

Gewinnsparen Plus – Clever kombinieren!

Interesse daran, mehr aus dem eigenen Geld zu machen? Mit nur zehn Losen kann man den Sparanteil aus dem Gewinnsparen mit einem Fondssparplan der Union Investment kombinieren. Auch nachhaltige Fonds, die ökologische oder soziale Aspekte berücksichtigen, sind hier möglich.

Neben der Chance auf attraktive Gewinne genießt man die Vorzüge einer modernen Sparanlage. Lust auf Gewinnsparen bekommen? Dann die Lose ganz einfach in den Filialen oder bequem unter www.volksbank-kaba.de erwerben. Der Loskauf ist ab einem Alter von 18 Jahren möglich.